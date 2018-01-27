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Şanlıurfalı gençler Afrin’de savaşmak için askerlik şubesine dilekçe verdi

Şanlıurfalı gençler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için 550 dilekçe toplayıp askerlik şubesine verdi.

Şanlıurfalı gençler Afrinde savaşmak için askerlik şubesine dilekçe verdi

27 Ocak 2018 11:29
Şanlıurfalı gençler Afrin’de savaşmak için askerlik şubesine dilekçe verdi - Tıkla İzle

Şanlıurfa’da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesi önünde toplanan kalabalık, 'Her Türk asker doğar' sloganları attı. Afrin’de başlatılan harekatta gönüllü olarak savaşmak için topladıkları dilekçeleri askerlik şubesine teslim edeceklerini dile getiren İbrahim Dağ, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na tüm kesimlerin ortak destek vermesini bekliyoruz. Hiç kimsesinin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve ezanına zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı ile başlayan sınır güvenliği operasyonunu bütün Türkiye’de olduğu gibi bizler de bir bölük asker sayısınca dilekçelerimizi askerlik şubesine teslim ediyoruz. Gönüllü askerlik başvurusunda bulunduk. Bu hususta bizim dostumuzun kim olduğu ortaya çıkmıştır. Sözde müttefik olduğunu bildiğimiz ABD’nin ve AB’nin Türkiye üzerinde oynadığı oyunları açıkça görüyoruz, hiç kimse merak etmesin. Bu vatana, bu millete, bu bayrağa hiç kimse el uzatamayacak. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Bizler kınalı kuzu, kınalı Hasan olmaya geldik. Hepimiz burada kınalı kuzu, kınalı Hasan olmaya adayız" ifadelerini kullandı.

Grup daha sonra topladıkları 550 dilekçeyi askerlik şubesine teslim etti. 

Ahmet Kaya

Etiketler: afrin, Şanlıurfalı gençler

 

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