TFF 1. Lig maç sonucu: Şanlıurfaspor: 3 – Altınordu: 0
Maçtan dakikalar
4. dakikada Abdulaziz Solmaz’ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Hüseyin Kala, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. 1-0
29. dakikada İzzet Yıldırım’ın ortasını defans uzaklaştırınca top Kağan Söylemezgiller’in önünde kaldı. Kağan’ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
35. dakikada Fevzi Özkan’ın ceza sahasına ortaladığı serbest vuruşta Berkay Can Değirmencioğlu’nun kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
38. dakikada Abdulaziz Solmaz’ın ceza sahasına gönderdiği topu Altınordu’nun kalecisi Murat Hocaoğlu son anda Artun Akçakın’ın önünden aldı.
41. dakikada Umut Sözen’in serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği topu Artun Akçakın kale ağzında son anda rakip oyuncunun önünden alarak kornere gönderdi.
85. dakikada Halil Koçer’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdulaziz Solmaz, kaleciyi de geçerek topu boş kaleye gönderdi. 2–0
88. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Batuhan Karadeniz, topu kalecinin sağından filelere yolladı. 3-0
Stat: GAP Arena
Hakemler: Murat Özcan xxx, Mehmet Kapluhan xxx, Mehmet Yıldırım xxx
Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, Hasan Batuhan Artarslan xx, Abdulaziz Solmaz xxx (Cemil Adıcan dk. 89 ?), Artun Akçakın xx (Batuhan Karadeniz dk. 66 xxx), Anrei Marc xx, Berkay Can xx, Hüseyin Kala xxx, İzzet xx, Kağan xx, Fevzi xx (Halil dk. 79 xx), Şaban xx
Yedekler : Tomic, İsmail Dinler, Mertcan Çam, Muhammet Beşir
Teknik Direktör : Mustafa Kemal Kılıç
Altınordu: Murat xx, Uğur Arslan xx, Yusuf Acer xx, Mehmet Ozan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Kenan Karışık xx, Umut Sözen xx (Fatih Aktay dk. 81 x), Arif Morkaya xx (Serkan Göksu dk. 71 x), Erdoğan Yeşilyurt xx, Üstün Bilgi xx (Göksu dk. 46 xx), Abdulkadir xx
Yedekler: Erce , Kerim Alıcı, Yusuf Arslan, Sertaç
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Hüseyin Kala (dk. 5), Abdulaziz Solmaz (dk. 85), Batuhan Karadeniz (dk. 88) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Abdulaziz , Berkay Can, Hüseyin, Hasan (Şanlıurfaspor), Mehmet Ozan, Arif Morkaya, Umut (Altınordu)