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Şanlıurfaspor evinde kaybetti

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Denizlispor’a 1-0 mağlup oldu.

Şanlıurfaspor evinde kaybetti

20 Kasım 2016 15:33

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada İsmail Haktan Odabaşı’nın sağ kanattan pasıyla ceza sahası ön çizgisine ilerleyen Barış Örücü’nün vuruşu kaleci Sinan Ören’de kaldı.

7. dakikada Alper Babacan’ın pasında Ömer Alp Kulga’nın ceza sahası çizgisinin sol köşesinden şutu az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Şaban Özel’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Zeki Ayaz, topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.

40. dakikada Barış Örücü’nün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan İsmail Haktan Odabaşı’nın vuruşunda top üstten auta gitti.

77. dakikada ceza sahası ön çizgisinde serbest vuruş kullanan Barış Örücü, topu kalecinin sağından filelere yolladı. 1–0

KÜNYE

Stat : GAP Arena

Hakemler: Mustafa Öğretemenoğlu xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Murat Engin Gözütok xxx

Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, Ramazan Sal xx, Abdulaziz Solmaz xx, Mercan Çam xx, Akar xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Fortes xx (Artun Akçakın dk. 71 x), Kaan Söylemezgiller xx (Muhammet Beşir dk. 81 ?) Alican Karadağ xx, Fevzi Özkan xx (Hüseyin Kala dk. 75 x), Şaban Özel xx

Yedekler: Fatih Kaldan, Hasan Batuhan Artarslan, Halil Köçer, Cemil Adıcan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Denizlispor: Zeki Ayvaz xx, Alper Babacan xx, Ömer Alp Kulga xx, Ziya Alkurt xx, Slavko Perovic xx (Yasin Ozan dk. 62 x), Veli Acar xx (İsmail Güven dk. 66 x), Burak Altıparmak xx, Cenk Güvenç xx, Kerem Can Akyüz xx, Barış Örücü xxx (Taha Can Velioğlu dk. 83 ?), İsmail Haktan Odabaşı xx

Yedekler: Necati Yılmaz, Leandro Kappel, Şevki Çınar, Anıl Taşdemir

Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer

Gol: Barış Örücü (dk. 77) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Fevzi Özkan, Askar, Şaban Özel, Alican Karadağ, Berkay Can Değirmencioğlu (Şanlıurfaspor) Ziya Alkurt, Ömer Alp Kulga, İsmail Haktan Odabaşı (Denizlispor)

Etiketler: Şanlıurfaspor


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