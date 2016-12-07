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Şanlıurfaspor İsmail Dinler ile yollarını ayırdı

Şanlıurfaspor, futbolcu İsmail Dinler ile karşılıklı olarak anlaştı ve yollarını ayırdı.

Şanlıurfaspor İsmail Dinler ile yollarını ayırdı

07 Aralık 2016 18:13

Bugün yapılan görüşme sonucunda sezon başı sarı yeşilli takım ile anlaşan İsmail Dinler Şanlıurfaspor’dan ayrıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Profesyonel futbolcu İsmail Dinler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze hizmet eden futbolcu İsmail Dinler’e teşekkür eder, önümüzdeki yaşantısında başarılar dileriz” denildi.
Sezon başı Karabükspor’dan Şanlıurfaspor’a transfer olan İsmail Dinler, biri Türkiye kupası olmak üzere 12 maçta forma giydi.
32 yaşındaki futbolcu 2008-2009 sezonunda da sarı-yeşilli formayı giymişti. 

Etiketler: İsmail Dinler, Şanlıurfaspor, yollarını ayırdı


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