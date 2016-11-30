Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Şanlıurfaspor: 4 - Kırklareli: 1
Maçtan dakikalar
12. dakikada Kağan Timurcin Konuk’un ortasında Soner Birinci’nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
23. dakikada orta sahada rakip oyunculardan kaptığı topla soldan ceza sahasına giren Hasan Batuhan Artarslan, topu kalecinin üstünden filelere yolladı. 1-0
43. dakikada Serkan Çalık'ın sert şutunda top kalecinin solundan filelerle buluştu. 1-1
54. dakikada ceza sahasına gönderilen ortaya iyi yükselen Andrei Marc, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
88. dakikada kaleci Deniz ile karşı karşıya kalan Batuhan Karadeniz, topu filelere yolladı. 3-1
90. dakikada Batuhan Karadeniz’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Beşir’in sert şutunda top ağlarla buluştu. 4-1
Stat : GAP Arena
Hakemler: Caner Ak xxx, Kamil Çetin xxx, Gökmen Baltacı xxx
Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan xx, Hasan Batuhan Artarslan xxx, Muhammet Beşir xxx, Andrei Marc xxx, Hüseyin Kala xx, Fortes xx (Batuhan Karadeniz dk. 80 xxx), İzzet Yıldırım xx, Kaan Söylemezgiller xx (Mertcan Çam dk. 65 x), Cemil Adıcan xx, Alican Karadağ xx (Fevzi Özkan dk. 46 x), Şaban Özel x
Yedekler: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, İzzet Canlıka, Halil Köçer
Teknik Direktör: İhsan Karabulut
Kırklareli: Deniz Yıldırım xx, Soner Birinci xx, Muhammed Uğur Kalço xx (Nazif Şener dk. 67 x), Ahmet Baykal xx, Serkan Çalık xxx (Erdi Güncan dk. 78 x), Celal Aras xx, Cemal İşleyen xx, Kağan Timurcin Konuk xx, Şahinali Terzi xx, Zekeriya Kacaroğlu xx (Ahmet Enes Özkan dk. 67 x), Anıl Akkoyun xx
Yedekler: Meriç Bayram, Salim Kaya, Kubilay Berkay Kamay, Ali İhsan Şahin, Erdi Güncan
Teknik Direktör: Andaç Gürkan Kocabıyık
Goller: Hasan Batuhan Artarslan (dk. 23), Andrei Marc (dk. 54), Batuhan Karadeniz (dk. 88), Muhammet Beşir (dk. 90) (Şanlıurfaspor), Serkan Çalık (dk. 43) (Kırklareli)
Sarı kartlar: Alican Karadağ, Andrei Marc, Hasan Batuhan Artarslan (Şanlıurfaspor), Cemal İşleyen, Serkan Çalık (Kırklareli)
Şinasi İnan