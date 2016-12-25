MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Batuhan Karadeniz’in kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Fevzi Özkan’ın şutu üstten az farkla auta çıktı.
24. dakikada Dimov’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Konde’nin şutunu kaleci kornere çeldi.
30. dakikada Konde’nin ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Metin Yüksel’in vuruşunu kaleci sağ köşeden yumruklayarak kornere gönderdi.
54. dakikada İzzet Yıldırım’ın pasında ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Fevzi Özkan’ın kale içine gönderdiği topu kaleci yatarak aldı.
66. dakikada İzzet Yıldırım’ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Hasan Batuhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
79. dakikada Bahattin Köse’ye sert bir müdahalede bulunan Berkay Can Değirmencioğlu, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bahattin Köse’nin vuruşu direğin üstünden az farkla auta çıktı.
90. dakikada Hasan Batuhan Artarslan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hüseyin Kala topu filelere yolladı. 2-0
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Stat: GAP Arena
Hakemler: Murat Özcan xxx, Candaş Erbil xxx, Ata Yıldırım xxx
Şanlıurfaspor: Sinan Ören xx, Hasan Batuhan Artarslan xxx, Abdulaziz Solmaz xx (Hüseyin Kala dk. 86 xx), Mertcan Çam xx, Berkay Can Değirmenci xx, İzzet Yıldırım xx, Kağan Söylemezgiller xx, Batuhan Karadeniz xx, (Halil Köçer dk. 77 x),Cemil Adıcan xx, Fevzi Özkan xx (Oktay Delibalta dk. 55 x), Şaban Özel xx
Yedekler: Tomic, Artun Akçakın, Askar, Fortes
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
Manisaspor: İsmail Şahmalı xx, Muhammet Sercan Türkeri xx, Metin Yüksel xx, Mertan Caner Öztürk xx (Bahattin Köse dk. 65 x), Bakaki xx, Konde xx, Erman Bulucu xx, Gökcan Kaya xx, Dimov xx, Ümit Yasin Arslan xx (Gökdeniz Varol dk. 89?), Hakan Turan xx (Kağan Miray Bağış dk. 78 x)
Yedekler: Yağızcan Akyürek, Nuri Terliksiz, Ömer Buğdaycı, Asım Hamzaçebi
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Hasan Batuhan Artarslan (dk. 66), Hüseyin Kala (dk. 90) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Berkay Can Değirmencioğlu (dk. 79) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Erhan Bulucu, Bahattin Köse, Gökcan Kaya (Manisaspor)
(Şinasi İnan / İHA)