Şanlıurfaspor’a yeni teknik direktör

Teknik Direktör Ali Tandoğan’ın istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışına başlayan yönetim, en son Pendikspor’u çalıştıran Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya vardı. Şanlıurfaspor Tesislerine gelerek yönetimle görüşen Taşyürek, sezon sonuna kadar Sarı-Yeşilli ekiple sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, yönetim kurulu üyeleri Feyad Güllü, Reşit Yıldız, Ahmet Bulut, Mehmet Doğan ve Reşat Toprak katıldı. Taşyürek’in, Fethiye’ye giderek, burada zorlu maça hazırlanan Şanlıurfasporla birlikte çalışmalara katılacağı bildirildi.

Bu arada 2015-2016 futbol sezonunda Ümraniyespor’u şampiyon yaparak TFF 1. Lig’e yükselten Taşyürek, Hatayspor’da da görev yaptığı 2,5 yıl içerisinde takıma 2 Play-Off finali, bir de Play-Off çeyrek final oynattı.