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Şanlıurfaspor’da hazırlıklar sürüyor

Şanlıurfaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında evinde oynayacağı Niğde Belediyespor maçının hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Şanlıurfasporda hazırlıklar sürüyor

19 Ocak 2018 20:44

Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde bugün yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-yeşilli futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar esnasında Teknik Direktör Tandoğan, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu. 1 saat 30 dakika süren antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük ve Kulüp As Başkanı Ahmet Bulut da izledi.

Sarı-yeşilli takım, Niğde Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

 

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