Şanlıurfaspor’da hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Ali Tandoğan yönetiminde bugün yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Üç gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-yeşilli futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar esnasında Teknik Direktör Tandoğan, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu. 1 saat 30 dakika süren antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük ve Kulüp As Başkanı Ahmet Bulut da izledi.

Sarı-yeşilli takım, Niğde Belediyespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.