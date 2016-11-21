Şanlıurfaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ünal Karaman’ın istifasından sonra boşalan kulübümüz teknik direktörlüğü için Teknik direktörlerle görüşmelerimiz devam etmektedir.

Yönetim kurulumuz, Şanlıurfaspor’un menfaatleri ve başarısı için elinden geleni yapmakla birlikte bugün Mehmet Altıparmak ile görüşmüş olup, herhangi bir resmi sözleşme imzalanmamıştır. İlerleyen saatlerde diğer teknik direktörlerle görüşmeler yapacaktır. Gerek bazı medya kuruluşlarında gerekse de sosyal medyada dolaşan haberler şu an itibari ile gerçeği yansıtmamaktadır. Teknik direktör konusunda anlaşma sağlandığı takdirde kamuoyu ile anında paylaşılacaktır" denildi.