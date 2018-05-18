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Şanlıurfaspor’da yeniden Kemal Kılıç dönemi

Şanlıurfaspor, 2011-2012 sezonunda sarı-yeşilli takımla şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Kemal Kılıç ile yeniden anlaştı.

Şanlıurfasporda yeniden Kemal Kılıç dönemi

18 Mayıs 2018 23:20

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda şampiyonluk kaçıran ve Play-off çeyrek finalinde elenen Şanlıurfaspor, gözünü 2018-2019 futbol sezonuna dikti. Emin Yetim Başkanlığındaki yönetim, yeni sezon için Teknik Direktör Kemal Kılıç ile anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik direktör, Şanlıurfaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni ile yeniden eski takımının başına geçti. Kendisini Şanlıurfaspor’a bağlayan imzayı atan Kılıç, takımı hak ettiği Spor Toto 1. Lig'e yeniden çıkarmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim de, Kılıç’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Bu arada imza töreninde Başkan Yetim’in yanı sıra yönetim kurulu üyelerinden Reşit Yıldız, Feyad Güllü ve Halil Haktankaçmaz da hazır bulundu.  

 

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