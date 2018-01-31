Şans Topu 31 Ocak 2018 (868. HAFTA) çekiliş sonuçları öğren... | Milli Piyango 31 Ocak Şans Topu çekilişi

Şans Topu 31 Ocak 2018 şanslı numaraları bu akşam belli olacak. Peki 31 Ocak şanslı numaralar nereye ve kime çıkacak? Tiryakilerinin merakla beklediği şans topu 868. HAFTA çekilişinde kazanan numaralar hangileri ve ikramiye miktarları ne kadar olacak? 2018'in ilk ayının sonuna geldik ve ayın son şans oyunu Şans Topu oldu. Bu akşam 2 devirli ikramiye çekiliş yapılacağı için 31 Ocak Şans Topu sonuçları merakla bekleniyor. Son 2 haftadır 5+1 bilen çıkmadığı için 1.6 milyon TL'lik büyük ikramiye devri gerçekleşti. Geçen haftadan bu yana şansını deneyenlerle birlikte bu akşam 2.5 milyon TL için çekiliş yapılması bekleniyor. Bakalım 868. hafta çekilişinden yine devir mi çıkacak yoksa 5+1 bilen çıkacak mı? İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı bu akşam haberimizde olacak... Şans Topu 31 Ocak 2018 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren (Şans topu 31 Ocak 2018 sonuç)

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867. HAFTANIN NUMARALARI

6, 11, 14, 17, 29 + 11 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 600 bin 841 lira 7 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 5 bin 478 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 374 kişi 219 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 50 kişi 15 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 105 bin 577 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 841 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 917 bin 366 lira 85 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 91 bin 135 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 608 bin 687 lira 91 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişi sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye kazanan talihliler arasından;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilen talihliler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilen talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyesini alabilir.

İkramiye kazanan talihlilerin 1 yıl içerisinde ikramiyesini alması gerekir. 1 yıl içinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu, iki sayı kümesinden oluşan kolon doldurularak oynanır. Birinci sayı kümesi 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesi de 1’den 14’e kadar olan sayılardan oluşur. Birinci sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden 1 tane sayı seçilerek işaretlenir. İşaretlemelerde kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Doldurulan her kolon için ücret ödenir. Çekilişler için Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurularak katılım sağlanabilir. Katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir.