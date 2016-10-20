Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Şans Topu oyunun 801. hafta çekiliş yapıldı. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 2, 12, 23, 24, 30 ve artı 6 oldu. Şans Topu oyununda bu hafta 5 artı 1 bilen 2 kişi, 350 bin 819 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 13 kişi 5 bin 397 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 212 kişi 330 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 812 kişi 33 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 165 kişi 16 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 86 bin 744 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 899 kişi 5 lira 60'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 195 bin 872 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Bursa'nın Osmangazi ve Artvin'in Hopa ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.