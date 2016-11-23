Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Şans Topu Sonuçları 23 Kasım 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren

Şans Topu Sonuçları 23 Kasım 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren

23 Kasım 2016 şans topu çekilişinde kazanan numaralar bu akşam belli olacak. Şans Topu 23 Kasım çekilişinde şanslı numaralar hangisi? Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçlarına haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz...

Şans Topu Sonuçları 23 Kasım 2016 Çarşamba çekiliş sonuçları öğren

23 Kasım 2016 00:21

23 Kasım 2016 şans topu çekilişinde kazanan numaralar bu akşam belli olacak.. Peki şanslı numaralar nereye ve kime çıktı? Tiryakilerinin merakla beklediği şans topu çekilişinde kazanan numaralar hangisi ve ikramiye miktarları ne kadar oldu. Çekilişin sonucunda hayaline kavuşacak kişi ya da kişiler kimler. İşte merak ettiğiğniz bu soruların cevabı haberimizde olacak,

ŞANS TOPU 23 KASIM 2016 ÇEKİLİŞİNİ KAZANAN NUMARALAR BU AKŞAM SAAT 21:00'DE BELLİ OLUR OLMAZ SİTEMİZDE OLACAKTIR... TAKİPTE KALINIZ...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı şans topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

 SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ


   Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.

   Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.

   Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.

   Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.

 Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.

 Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.

 Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.

Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.

Etiketler: 23 kasım sonuç, mpi, şans topu, şans topu 23 kasım tıkla öğren, şans topu bilet sorgulama, şanş topu çekildi mi, şans topu sonuç öğren, şanslı numaralar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç