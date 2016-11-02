Kasım ayına girdik ve Kasım ayının ilk şans oyunu çekilişi Şans Topu için yapıldı! 2 Kasım 2016 tarihli 802. hafta Şans Topu sonuçları bu akşam Ankara’da yapılan çekiliş ile belli oldu. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Şans Topu’nun 2 kazananı çıkmıştı ki peki bu hafta Şans Topu’dan şans kimlerin yüzüne güldü. MPİ’nin verdiği sonuçlara göre bu hafta büyük ikramiye 3’e bölündü ve bunlardan ikisi İstanbul’dan (Zeytinburnu ve Sancaktepe) diğeri de Şırnak’tan (Cizre) çıktı. İşte 803. haftanın Şans Topu sonuçları ve ikramiye miktarları…

803. haftanın numaraları: 4, 11, 26, 29, 30 + 11

5 bilen kişi sayısı : 25 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.762,90 TL

4+1 bilen kişi sayısı : 241 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 286,95 TL

4 bilen kişi sayısı : 2.659 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 34,70 TL

3+1 bilen kişi sayısı : 6.901 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,75 TL

3 bilen kişi sayısı : 79.014 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

2+1 bilen kişi sayısı : 59.958 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,45 TL

1+1 bilen kişi sayısı : 189.129 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL