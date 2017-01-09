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Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör örgütü PKK üyesi 1 kişi yakalandı.

Sansasyonel eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

09 Ocak 2017 13:08

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan kırsalından gelen terör örgütü PKK üyesi S.Ö. isimli bir teröristin İstanbul’da eylem yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında Esenyurt’ta olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenlendi. 2 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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