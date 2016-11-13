Kadın şüpheliler ve akrabaları suçüstü yakalanırken, kadınların yakalanma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir'de yaşayan M.D., para karşılığı ilişkiye girdiği kadınların kendisini arayarak ellerinde görüntülerinin olduğunu, 50 bin TL vermezse görüntüleri eşine izletmekle tehdit edildiğini belirterek polise şikayette bulundu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, M.D.'den kadınlarla bağlantı kurarak parayı vermeyi kabul ettiğini söylemesini ve Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinin yakınında buluşma noktası vermesini istedi. M.D., randevu verilen adrese gidince, parayı almak üzere buluşma noktasına gelen Ö.D., annesi Ö.D. ve akrabaları M.D. polis tarafından suçüstü yakalandı. Kadınların yakalanma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.