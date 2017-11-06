"SANTEK Fuarı'na yeni patent kanunu damga vurdu"

Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliğiyle organize edilen 4'üncü Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK 2017) sona erdi. Adres Patent’in katıldığı ve Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda 200’den fazla firma yer aldı. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, “13 Organize Sanayi Bölgesi, 3 serbest bölge ve teknoparklarıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli, sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası oldu. Ekonomimizin büyümesine önemli katkı sağlayan, sanayi üretiminin ihtiyaç duyduğu yenilik ve teknolojik gelişmeleri gördüğümüz bir fuar gerçekleşti” dedi.

Akbulut, ziyaretçi ve katılımcıların patent konusundaki sorularına yanıt verdiklerini ve yeni patent kanunu hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirtti.

Fuarın açılışını yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın Adres Patent standını ziyaret ettiğini söyleyen Akbulut, patent kanununa dair görüşme yaptıklarını söyledi ve şöyle devam etti: "Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğu dönemde patent kanunu için çabalar sarf etti ve kanunun çıkmasında çok büyük emeği oldu. Ziyaretinde kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Kanunun ardından hazırladığımız yayınlarımıza bir yenisini ekleyerek “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun getirdiği yenilikler” adıyla Yeni Patent Kanunu kitabını çıkarmıştık. Standımızı ziyaret eden Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a kitabı hediye ettik. Kendisinin fuara katılmasının, sanayinin gelişmesine olan desteğinin göstergesi olduğunu ve bölgeye hareket getirdiğini belirttik.