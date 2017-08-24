Şantiye elektriğinin faturası ödenmeyince karanlığa mahkum oldular

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaklaşık 1 yıl önce yapılan bir apartmanda yaşayan 8 aile karanlıkta yaşamaya çalışıyor. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evi yapan müteahhit firmasının apartmanın eksiklerini tamamlamaması üzerine Yunusemre Belediyesinden yapı kullanım izin belgesini alamadığı için apartmanda halen şantiye elektriği kullanılıyor. Ruhsatsız apartmanın şantiye elektriğinin faturası da firma tarafından ödenmeyince de apartmanın elektrikleri kesildi. Duruma isyan eden apartman sakinleri ise firmaya sorunun bir an önce çözmesi çağrısında bulundu. Apartman sakinlerinden Özkan Demir, “Bu evi aldığımda müteahhit bana dedi ki '25 gün sonra ruhsatınızı alacaksınız' Benim 3 tane çocuğum var herkes mağdur. Bir haftadır elektrik yok. Daha önce de benzer durumlar oluyordu. Ben müteahhidi telefonla arayıp durumu söylüyordum 'Hemen açtırıyorum' diyor. Ödemedi bu durumlara geldik. 30 kişi mağduruz burada. Elektrik kesildi. Müteahhit bize 'Biraz para toplayacaksınız öyle açtıracağız' dedi. Biz de 6-7 bin lira para topladık. 'Bu para yetmiyor siz 5 bin lira daha para toplayın' dedi. Ben burada işçiyim. Ruhsat olmadığı için şantiye elektriği ve suyu kullanıyoruz. Sularımız da kesikti. Suyumuz daha bugün açıldı. 1 yılı geçti ruhsatsız binada oturuyoruz. Bize buraya girerken 25 güne ruhsatımızın alınacağı söylendi. Bu söz müteahhitten değil emlakçıdan çıktı. Burada mum ışığıyla kalıyoruz” dedi.

Demir'in eşi Zeynep Demir ise yetkililerden yardım beklediklerini belirterek, “3 tane çocukla burada yaşamaya çalışıyoruz. Yıl 2017 şu çektiğimiz sıkıntıya bakın. Çok zor durumdayız. Bir an önce çare bulunmasını istiyoruz. Yarın öbür gün okullar açılacak çocuklarımız okullarına gidecek. Ders çalışacak hepsi zor durumda” diye konuştu.

“Ev alırken bilinçli olun”

Ev alacak vatandaşlara da çağrıda bulunan Özkan Demir, “Müteahhide veya emlakçıya gidiyoruz ve dolandırılıyoruz. Mutlaka bilinçli yerlerden ev almamız lazım. Ben ağzımın payını aldım. İnsanlar nasıl rahat uyku uyuyorlar. Bu müteahhitler nasıl rahat yemek yiyor. Benim 3 çocuğum var. Soğuk su içemiyoruz. Dolapta bir şey yok. Yoğurt alıyoruz hemen ekşiyor. Bir müteahhit bu parayı ödeyemiyorsa işi bıraksın. Ben asgari ücretle çalışıyorum para topladık. Mağdur olmasın müteahhit diye. Çocuk besliyoruz hak yemeyelim dedik. Bin 500 lira para topladık. Hala 5 bin lira para istiyor. 'Ben sizi mağdur ettim bu da benden olsun' demiyor insanların üstüne üstüne geliyorlar” şeklinde konuştu.

Apartmanda yaşayan 8 aile bir an önce ruhsat işlemlerinin tamamlanarak elektriklerinin bağlatılmasını bekliyor.

Aykut Yeniçağ

