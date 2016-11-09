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Şantiyede yangın çıktı: 1 yaralı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaat şirketinin şantiyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Şantiyede yangın çıktı: 1 yaralı

09 Kasım 2016 15:52

Edinilen bilgilere göre, şantiyede depo ve yatakhane kullanılan konteynırda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Konteynırları saran alevleri şantiye işçileri söndürülmeye çalıştı ancak çabaları yetersiz kaldı. İhbar üzerine 8 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin gelmesiyle alevlere teslim olan konteynırlar yarım saatlik bir uğraş sonrası söndürüldü.

Yangına müdahale eden bir işçi elinden hafif bir şekilde yaralandı. Yaralanan işçi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılırken, polisin yaptığı inceleme sürüyor. 

Zekican Şenkaya

Etiketler: Denizli, şantiye, yangın


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