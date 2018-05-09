SAP Türkiye’den itelligence’a 4 ödül birden

İş uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılım şirketi SAP’nin ekosistemindeki en büyük iş ortaklarından itelligence, pek çok farklı endüstri ve müşteri segmentinde, 2017’de SAP’nin global iş stratejilerini destekleyecek şekilde verdiği katkılardan ve gösterdiği üstün performansından dolayı 4 ödüle birden layık görüldü.

itelligence, Türkiye genelinde 32 farklı iş ortağının dahil olduğu SAP iş ortakları ekosisteminde 10 farklı kategoride verilen ödüllerden 'En Yüksek Cloud Lisans Geliri Elde Eden İş Ortağı', 'En Yüksek Cloud İnsan Kaynakları Geliri Elde Eden İş Ortağı', 'En Yüksek Cloud Digital Supply Chain Geliri Elde Eden İş Ortağı' ve 'En Fazla Danışman Sertifikalandıran İş Ortağı' ödüllerini aldı. 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen SAP Partner Day 2018 etkinliğinde verilen ödülleri, 600 kişilik itelligence ailesi adına itelligence Türkiye CEO’su Dr. Abdülbahri Danış ve itelligence Satış Direktörü Fatih Irak aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan itelligence CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, "Kazandığımız her yeni ödül motivasyonumuzu arttırırken, yolculuğumuza global arenada ve Türkiye özelinde elde ettiğimiz başarılarla devam etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.