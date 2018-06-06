Şaphane'de erik 4 liradan alıcı buluyor

İzmir'den erik almak için geldiğini belirten Hüseyin Baran, ''Bölgede bu yıl erik kalitesi oldukça iyi. Şuan boyutuna göre 2 ile 4 TL arasında erik alımı yapıyoruz. Fiyatlardan üreticide bizde memnunuz. İlk çıkan erikler oldukça iyi ve kaliteli. Devamı aynı şekilde olursa Şaphane ekonomisi ciddi bir para kazanır. Gün içinde aracımı doldurup hemen sevkiyatımı yapıyorum. Haftada 3 veya 4 sefer yapmayı planlıyorum. Kiraz alımı da yapıyorum. Ancak Şaphane'de erik üretiminde son yıllarda gözle görülür bir artma var'' ifadelerini kullandı.

Yunus Daşdemir

