Şapkacı değil, edebiyat atölyesi

Baba mesleği olan şapkacılığı 37 yıldan bu yana sürdüren Mustafa Filizman, çok kitap okumasından dolayı, esnaf arkadaşları arasında ‘Kültür Mustafa’ adıyla çağrılıyor. Kültür Mustafa’nın, Kayseri Kapalıçarşı’da bulunan mütevazı şapka dükkânı, günün ilerleyen saatlerinde, sürekli demlenen çayın edebiyat sohbetlerine eşlik ettiği bir atölye görünümüne bürünüyor.

Okumaya gazetelerin kuponla dağıttığı ansiklopedilerle başladı

Bir zamanlar gazetelerin dağıttığı ansiklopedi kuponlarını biriktirerek okumaya başladığını söyleyen Filizman, “Ben bu kuponları kestikçe, arkadaşlar da bana neden bu kadar uğraştığımı soruyordu. Ben de kendilerine, Kültürümüz artsın diye’ şeklinde yanıt veriyordum. ‘Kültür’ lakabı o zamandan kaldı. Atık beni şapkacılığımla anmıyorlar da, ‘Kültür Mustafa’ diye hitap ediyorlar” dedi.

“Kitap okumak beni mutlu ediyor”

Her gün sabah dükkanını açtıktan sonra, çayını demleyip müşteri gelene kadar kitap okuduğunu dile getiren Mustafa Filizman, “Gün içinde de vakit buldukça okumaya çalışıyorum. Zamanımız kısıtlı olduğu ve denemeler de kısa ve öz anlatımlı olduğu için deneme ve öykü kitaplarını tercih ediyorum. Tabi ikilemde kaldığım da oluyor; bir taraftan kitapları düşünüyorsun bir taraftan işleri, ikisinin arasında bir bocalama gibi oluyor ama yine de kitap okumak daha mutlu ediyor beni” diye konuştu.

Haftada bir ya da iki kez kitap satın almak için sahafları dolaşmayı alışkanlık haline getirdiğini belirten Mustafa Filizman, daha çok eski baskı, unutulmaya yüz tutmuş ama edebî değeri yüksek kitapları topladığını ifade etti. Yaklaşık 700 kitabının bulunduğunu kaydeden Filizman, kitaplarını dükkanında bulundurduğunu söyledi.

“Kitap insanın coğrafyasını değiştiriyor”

İnsanların bir şapkacıda bu kadar kitabı bir arada gördüğünde şaşırdığını belirten Filizman, kitap okumanın kendisine katkılarını şöyle anlattı:

“Kitabın pratikte çok faydası oluyor. Hatta şapka üzerine konuşurken başka mevzulara geçtiğimizde insanlara şaşırıyor; bu şapkacı bunları nasıl biliyor diye. İnsan bir yere gitmese bile durduğu yerde seyahat ediyor kitap okuyarak. Bilmediği yerleri öğreniyor; Eskimolardan haberdar oluyorsun, Yeni Zelanda’da dört mevsimin yaşandığını biliyorsun. Bunları öğrenince de ufkun genişliyor.”

Selma Kara

