Olay, sabah saatlerinde Uluanak Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki oto kiralama dükkanının çalışanları, sabah iş yerine geldiklerinde bahçede yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark ederek durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin oto kiralama dükkanının bulunduğu apartmanın 5'inci katında oturan Adnan Kaya'ya (54) ait olduğunu belirledi. 5'inci kattan düştüğü belirlenen Kaya'nın sara hastası olduğu öğrenildi. Kaya'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşçi emeklisi Kaya'nın 2 çocuk babası olduğu ve yaklaşık 10 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri Kaya'nın ölüm nedenini araştırıyor.

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit

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