Saraçlı: 'Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek'

Bir süre önce Gençlik ve Spor Konfederasyonu Ege Bölge Başkanlığı'na atanan Levent Saraçlı, basın toplantısı düzenledi. Saraçlı, "Öncelikle şahsımı Gençlik ve Spor Konfederasyonu Ege Bölge Başkanlığı görevine layık görmelerinden dolayı Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanlığına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak sosyal sorumluluk projelerini cezaevlerinde yapılan mahkumların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar, uyuşturucuyla mücadele kampanyaları, eğitim burs kampanyaları Kuruluşun bu zamana kadar yapmış olduğu sosyal sorumluk projeleri ve ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyaları aynı şekilde devam edecektir. Başta İzmir olmak üzere bütün Ege Bölgesinde bütün spor kulüpleriyle işbirliği içerisinde olacağız" dedi.