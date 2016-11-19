Tabzonspor’un 2010-11 sezonunda yaşanan şike sürecinde haklarının verilmediği gerekçesiyle Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı başvurunun duruşması dün İsviçre’nin Lozan şehrinde yapıldı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta ve bordo-mavili kulübün avukatlarıyla birlikte davaya katılan Gökhan Saral, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Duruşma olumlu geçti

Saral, duruşmanın Trabzonspor adına olumlu geçtiğini belirterek, "2010-11 şampiyonluğumuzun, gelişen süreçte tescilini ve haklarımızı aramak için CAS davasında tarihe not düştük. Başkanımız, yöneticilerimiz ve avukatlarımızla birlikte bu davanın sonuna kadar takipçi olacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Trabzonspor yöneticisi ve hizmetkarı olarak çok sevinçliyim. CAS masasında Trabzonspor’u çok üst düzeyde temsil ettik. Avukatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onur duydum, çok nezih bir dava gelişti. UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe’de kendilerini savundu ama Trabzonspor adına başarılı bir sunum geçirdik. Trabzonspor hakkını aramak için sonuna kadar gidecektir. Sadece şike davası değil bizler sorumlu yöneticiler olarak Trabzonspor hakkının yendiği her yerde haklarımızı sonuna kadar ararız ve hakkımız olanı da söke söke alırız" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz"

Saral, Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacakları maçı kazanarak iyi bir hava yakalamak istediklerini belirterek, "Bizim için çok önemli bir hafta, kritik bir virajdayız. Avni Aker’e veda etmeye hazırlandığımız günlerde taraftarlarımızın desteğini arkamıza alarak galip gelmek istiyoruz. Antalyaspor karşılaşmasından alacağımız 3 puan bizim için büyük bir moral ve motivasyon olacaktır" dedi.

Gökmen Şahin