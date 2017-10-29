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Saral: 'Özlediğimiz bir sonuç aldık'

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Galatasaray karşısında özledikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Saral: Özlediğimiz bir sonuç aldık

29 Ekim 2017 23:31

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, 2-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrası, özledikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Trabzonspor camiası olarak özlediğimiz bir sonuç aldık. Güzel günlere adım attığımız bir sonuç aldık. Taraftarımıza ve camiamıza, bize destek veren eleştiren herkese hayırlı olsun. İnşallah Trabzonspor çıtayı daha yükseltecek" dedi.

Yönetim olarak görevlerinin başında olduklarını belirten Saral, “İstifa edenler konusunda fazla söze girmek istemiyorum. Biz yönetim olarak görevimizin başındayız. Bundan sonra büyük Trabzonspor’u daha iyi seviye getirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Hakem güzel bir maç yönetti. Taraftarımız bizim başımızın tacı. Onları sorgulayamayız. Bu başarı onların hakkı, bundan sonra daha da güzel olacak” ifadelerini kullandı. 

Gökmen Şahin
 

 

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