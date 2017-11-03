Sarallar Şahinler davası yoğun güvenlik önlemleri altında başladı

Duruşma salonuna izleyicinin alınmadığı dava da grupların bir araya gelmemesi amacıyla jandarma ekipleri güvenlik amacıyla tarafları ayrı yerlerde bekletti. Sarallar ve Şahinler demir bariyerler ve jandarma ekiplerince ikiye ayrıldı. Jandarma ve polis ekipleri birçok yerde arama noktası oluşturdu. Duruşmaya gelenler tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulaması ve üst aramasından geçirildi. Jandarma ekipleri bazı kişilerin üzerinde silah olduğunu tespit etti. Ruhsatlı silahıyla giriş yapmak isteyen kişiye jandarma ekipleri giriş izni vermedi. Gelen araçlarda güvenlik gerekçesiyle cezaevi yerleşkesine alınmazken, jandarmaya ait bomba uzmanı köpek araçlarda arama yaptı.

Öte yandan aramalar nedeniyle duruşma salonun kapısında uzun kuruklar oluştu.

Alper Korkmaz



