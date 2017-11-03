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Sarallar Şahinler davasında 4 kişiye tahliye

Çağlayan’da çıkan olaylar nedeniyle Silivri’de yoğun güvenlik önlemleri altında görülen Sarallar Şahinler davasında mahkeme, aralarında Sedat Şahin’inde bulunduğu 4 kişi hakkında tahliye kararı verdi. Duruşma Silivri’de görülmek üzere 22 Aralık’a ertelendi.

Sarallar Şahinler davasında 4 kişiye tahliye

03 Kasım 2017 19:17

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Şahin ve Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu, 17'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davanın çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Çağlayan'dan alınıp Silivri'de yapılmasına karar verilmişti. Sabah saatlerinde Sarallar ve Şahinler davası Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısındaki binada yer alan duruşma salonunda yoğun güvenlik önlemleri altında başladı. Duruşma salonuna izleyicinin alınmadığı dava da Heyet, tutuklu sanıklar Sedat Şahin, Fatih Tereke, Halis Kocaman ve Emre Topal’ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı Silivri’de görülmek üzere 22 Aralık’a erteledi. 

Alper Korkmaz
 

 

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