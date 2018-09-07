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Şarampole uçan otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ'da yoldan çıkıp şarampole uçan ve direğe çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şarampole uçan otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

07 Eylül 2018 17:51

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 23 K 2503 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Elektrik direğine çarpıp ders dönen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren genç kızın cansız bedeni ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şemsettin Aydoğdu
 

 

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