Şarampole uçan otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 23 K 2503 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Elektrik direğine çarpıp ders dönen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ile birlikte 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren genç kızın cansız bedeni ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şemsettin Aydoğdu

