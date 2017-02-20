Diğer
Kategoriler

Şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Sarıyer Bahçeköy’de yol kenarındaki çamur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın sürücü, yakınlarına sarılarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

20 Şubat 2017 09:44
Şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Tıkla İzle

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Zekeriyaköy’den Bahçeköy istikametine giden 34 HY 0968 plakalı otomobilin sürücüsü, yol kenarındaki çamur nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, şarampole uçarak yan yattı.

Yakınlarına sarılarak olayın şokunu atlatmaya çalıştı

Kazanın ardından aracın içinde kalan genç kadın, kendini bir anda dışarıya attı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın, olayın şokuyla polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadını sakinleştirdi ve aracı kaldırmak için olay yerine çekici çağırdı. Çekici beklendiği esnada genç kadının yakınları da olay yerine geldi. Kadın ağlayarak uzun uzun yakınına sarıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

Etiketler: Bahçeköy, kaza, Sarıyer


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!