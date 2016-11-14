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Şarampole uçan uzman çavuş, havaya ateş ederek yerini belli etti

Görev yaptığı Şırnak’ın Uludere ilçesinden izinli olarak İnegöl’e gelen ve dün sabah saatlerinde özel otomobil ile ormanlık alana uçan uzman çavuş, havaya ateş ederek ekiplere yerini belli etti. Güçlükle ormanlık alandan çıkarılan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı.

Şarampole uçan uzman çavuş, havaya ateş ederek yerini belli etti

14 Kasım 2016 11:06

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Uludere ilçesinde uzman çavuş olarak görev yapan 22 yaşındaki Cebrail Gülbül, izinli olarak memleketi olan İnegöl’e bağlı Hamitabat köyüne gelmek için yola çıktı. 16 PF 473 plakalı özel otomobil ile seyreden Gülbül, Hamitabat-Kurşunlu arasındaki yolda şarampole uçtu. Otomobil, yaklaşık 60 metre sonra ağaca çarparak takla attı. Ters vaziyette duran özel otomobilde sıkışan Cebrail Gülbül, cep telefonu ile akrabalarını arayarak kaza yaptığını bildirdi. Durumu jandarmaya bildiren genç uzman çavuşun akrabaları, yol boyunca gezere kaza yerini aradı. Aracın ormanlık alandan yaklaşık 60 metre aşağı düşmesi kaza yerinin belirlenmesini güçleştirirken, yoldan gelen sesleri duyan uzman çavuş, havaya ateş ederek yerini belli etti. Silah sesinin geldiği noktaya inen jandarma görevlisi, araç içerisinde sıkışan genç uzman çavuşa ulaştı. Farklı yerde arama yapan 112 acil servis ambulansına haber verildikten sonra, hep birlikte aşağı inilerek yaralı genç araçtan çıkarıldı. Sedye üzerine koyulan yaralı uzman çavuş, zeminin kaygan olması sebebiyle güçlükle yola kadar çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi burada yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Salih Bakıcı
BURSA 


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