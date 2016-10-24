Edinilen bilgilere göre, Havran İtfaiye Grup Amirliğine gelen ihbarı değerlendiren yetkililer, kaza yapmış 10 H 0913 plakalı otomobil içinde iki gündür kayıp olduğu öğrenilen bir şahsı ölü olarak buldu. Balıkesir yolu üzeri Gelinderesi 2 mevkiinde sık ormanlık alanda dere içine yuvarlanmış aracın şoför koltuğunda bulunan Hüseyin Küçük’ten cumartesi gününden bu yana haber alınamadığı öğrenildi. Yetkililer kaza yapan aracı bölgede madencilerin görüp olayı ihbar ettiğini ifade ettiler. Hüseyin Küçük’ün cenazesi itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Emrah Elmas

BALIKESİR