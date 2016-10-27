Saran Holding tarafından Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaptırılan ve Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verilen spor salonun açılışına katılan Sadettin Saran, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kulüp başkanlığını bırakacağını dile getiren Saran, “Ali Koç adaylığını açıkladı. Bize düşen ona ve kulübe destek olmak” diyerek Fenerbahçe Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe tribünlerinin boş olmasının son derece üzücü olduğunu dile getiren Saran, “Her şey düzelecektir. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Bunların üstesinden gelecektir” dedi