Diğer
Kategoriler

Saran’dan Ali Koç’a destek

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığı gündeme gelen iş adamı Ali Koç’a destek olacağını açıkladı.

Sarandan Ali Koça destek

27 Ekim 2016 18:45

Saran Holding tarafından Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaptırılan ve Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in adı verilen spor salonun açılışına katılan Sadettin Saran, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kulüp başkanlığını bırakacağını dile getiren Saran, “Ali Koç adaylığını açıkladı. Bize düşen ona ve kulübe destek olmak” diyerek Fenerbahçe Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe tribünlerinin boş olmasının son derece üzücü olduğunu dile getiren Saran, “Her şey düzelecektir. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Bunların üstesinden gelecektir” dedi 

Etiketler: destek, fenerbahçe, Fenerbahçe Başkanlığı, iş adamı Ali Koç, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Sara


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!