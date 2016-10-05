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Sararmış dişler yüzünden gülemiyorsanız

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Berna Ölce, herhangi bir nedenle sararan veya renklenen dişlere eski beyazlığın “Diş beyazlatma tekniği” ile yeniden kazandırılabileceğini anlattı.

Sararmış dişler yüzünden gülemiyorsanız

05 Ekim 2016 11:13

Pek çok kişi iç veya dış kaynaklı faktörlerden dolayı zaman içerisinde beyazlığını yitirip sararan veya renklenen dişlerinden şikâyet eder. Dişlerde renklenme, sigara, çay, kahve, kola gibi maddelerin sık tüketimi, ağız ve diş bakımının aksatılması, yaş, çocukluk döneminde kullanılan bazı grup antibiyotikler, kalsiyum, fosfor eksiklikleri ya da dişin kendi yapısından kaynaklanabiliyor.

Dişeti ya da dudaklara zarar vermiyor
Dt. Berna Ölce, diş beyazlatma tekniği için geliştirilen 2 yöntem bulunduğunu, bunlardan birinin ultraviyole ışınlar, bir diğerinin ise Greenlight olarak bilinen 532 milimetre lazer ışık kaynağı ile sağlandığını anlattı. Ölce, “Greenlight lazer uygulamasının diğer yöntemlerden ayıran en önemli özelliği ise kullanılan ışık kaynağının kendiliğinden dişi beyazlatma etkisinin olması. Bu uygulama ile diş yüzeyinde oluşan renk bozulmaları, jel ve ışıkaracılığı ile temizlenerek daha beyaz hale kavuşturuluyor. Greenlight lazer uygulaması dişeti, dudak gibi çevre dokulara bir zararının bulunmamaktadır. Ortalama 40 dakika süren uygulamanın hemen sonrasında dişler istenilen beyazlığa kavuşturulmuş oluyor” dedi.

Etkisi 2 yıl sürüyor
Beyazlatma işleminin dişlerde 2 yıl boyunca etkili olduğunu belirten Dt. Berna Ölce, 2 yılda bir yapılacak pekiştirme tedavisi ile daima bembeyaz dişlere sahip olunabileceğini ifade ediyor. Özellikle dişeti hastalığı, minesi aşınmış dişi, çürüğü, hassasiyeti, dolgusu veya kaplaması olan kişiler için sakıncalı görülen diş beyazlatma uygulaması, gebelik sürecinde olan ve emziren annelere de önerilmiyor. 

Etiketler: Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı U, Sararmış dişler


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