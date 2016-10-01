Van Emniyet Müdürlü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 21 Eylül 2016 günün Van merkez ve Özalp, Saray ve Gevaş içlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Saray Belediye Eşbaşkanı Zilan Aldatmaz’ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 şüpheliden 7'si dün adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Aldatmaz ve bir belediye çalışanı, "terör örgütü üyeliği"nden tutuklanırken, 5 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.