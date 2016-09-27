2003 yılında hobi olarak süs tavuğu bakmaya başlayan İnegöllü girişimci Fatih Durmaz, 4 civcivle başladığı yetiştiricilikte bugün 40 tavuğa ulaştı. Osmanlı Saray Tavuğu yumurtalarını Almanya, Hollanda, Irak, İran, Suriye ve Arabistan’a ihraç eden Durmaz, Osmanlı Saray Tavuğunun çok özel ve zor yetiştirilen bir ırk olduğunu söyledi.

Osmanlı'dan bize canlı bir miras

MODEF Fuar alanında düzenlenen 5’nci İnegöl Tarım Fuarında (İNTARF) stant açarak Osmanlı Saray Tavuğu ile birlikte diğer süs tavuklarını tanıtan Fatih Durmaz, 2003 yılında süs tavuğu bakmaya başladığını ifade ederek, "Evin önüne iki tavuk alıp, hobi olarak bakmak istedim. Sonrasında süs tavuğuna özendim. 2003 yılında Osmanlı Saray Tavuğunun Türkiye’ye tekrar geri dönmesiyle civciv olarak bu tavuklardan aldım. Sonrasında üretimini oluşturmaya çalıştım. Süs tavuğu olduğu için yetiştirilmesi zor bir ırk. Osmanlı Saray Tavuğu çok özel bir ırk. Osmanlı İmparatorluğunda, devlet yetkililerine ve hükümdarlara hediye edilen bir tavuk. Bu ırkı Osmanlı kendi özel kültürüyle yetiştiriyordu. 1850 yılında İngiliz bir bayan Osmanlı Saray Tavuğunu İngiltere’ye götürüp, yetiştirerek sahip çıkmıştır. 2003 yılında ise tekrar ülkemize bu ırk kazandırılmıştır. Ben de 2003 yılında civciv olarak aldığım Osmanlı Saray Tavuğunda, 2005 yılında ise tamamen yetiştiriciliğe döndüm. 11 yıllık süreçte şuan güzel bir koleksiyona sahibim. Bu ırk Osmanlı’dan bize bir yadigardır. Ben buna canlı bir miras gözüyle bakıyorum. İlçe halkımızda bu tavuğa güzel bir ilgi gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor” dedi.

Hobiden ihracata

4 civcivle hobi olarak başladığı bu işte şu anda 40’a yakın Osmanlı Saray Tavuğuyla ihracata başladığını belirten Durmaz, "Almanya, Hollanda, Irak, İran, Suriye ve Arabistan’a yumurta gönderiyoruz. Bu konuda bizleri federasyonumuz destekliyor. Yeni ırklarla bizlere yön vermekteler. Aynı zamanda federasyonumuz yurt dışında bizleri tanıtıyorlar. Süs tavuğu yetiştiriciliğinde Türkiye güzel bir noktaya geliyor. Bizlerde İnegöl’de bu yetiştiriciliği yapan üreticiler olarak İnegöl Süs Tavukları, Kanatlı Sevenler ve Yetiştiricileri Derneğini (İNTAVDER) oluşturduk. Ailelerimize, çocuklarımız tavuk sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Bu anlamda derneğimizin çatısı altında bu fuarda stant açarak, süs tavukçuluğunu İnegöl halkına tanıtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yumurtaların tanesi 10 ila 30 TL arasında satılıyor

Süs tavuklarının yumurtasının tekinin nadir bulunduğu için 10 ila 30 lira arasında satıldığını ifade eden Fatih Durmaz, “Tek tavuk ise 500 ila 600 lira arasında, takım olarak ise, bin 500 ila 2 bin lira arasında değişiyor. Osmanlı Saray Tavuğu haricinde de birçok ırktan tavuk bakıyoruz. Çünkü Osmanlı Saray Tavuğunun bakımı zor. Daha kolay bakılabilen süs tavukları da elimizde mevcut. Kıvırcık frizli, Denizli, Brahma, Minyatür İspenç, Sabelpoot, Fizan, Wyandotte, Sussex, Cüce Koşin, Apanzel, Rosecomb ve Habeş ırkları elimizde mevcut” şeklinde konuştu.

Sultan tavuğu

Sultan tavuğunun kökeninin Türkiye’ye dayanan bir cins olduğunu ifade eden Durmaz, "İngilizce’de “Sultan chicken” isminin yanı sıra doğrudan Türkçe’den alınmış “Serai-Tavuk” (saray tavuğu) ismiyle de bilinmektedir. Bu cins her zaman öncelikle süs amacıyla beslenmiş ve Osmanlı saraylarının bahçelerinde yer verilmiştir. Batı’da az görülen Sultan Tavuğu genellikle şov amaçlı yarışmalar için beslenmektedir. Sultan tavuğu Türkiye’den Batı’ya ilk kez 1854’de Elizabeth Watts tarafından çıkartılmıştır. Watts Londra’ya beraberinde ufak bir sürü getirmiştir. 1867’de ilk kez Amerika’da da görülmeye başlanan bu cins, 1874’de ABD tarafından da resmi olarak tanınmıştır. Sultan tavukları geniş ve kabarık tepe ibikleri, sakalları, uzun kuyrukları ve bol ayak tüyleri ile çok dekoratiftirler. Küçük, V şeklindeki ibikleri tüylerinin altında neredeyse tamamen kaybolmuştur. Sultan tavukları aynı zamanda her bir ayağında beş parmağı olan nadir cinslerdendir. Erkekleri yaklaşık 2,7 kilo, dişileri 2 kilo gelir. Sultan, tavuk cinsleri arasında bodur tavuklar hariç en küçüğüdür. Diğer cinsler gibi Sultan tavuğunun da bodur bir versiyonu vardır" dedi.

Salih Bakıcı