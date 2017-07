Saraybosna'da 15 Temmuz Darbe Girişimi Fotoğraf Sergisi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü anma etkinlikleri kapsamında Saraybosna Belediye Sarayı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Sergi sırasında konser ve semazen gösterileri yapıldı. Sergiye Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Husein Kavazoviç, Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, Stari Grad Belediye Meclisi Başkanı Yusuf Puşina, T.C. Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı ve çok sayıda Türk ve Bosna Hersekli vatandaş katıldı.



“Türkiye'nin istikrarı, Bosna Hersek'in istikrarıdır'

Serginin açılışında konuşan Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, "15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'de hain bir darbe girişimi yaşandı. FETÖ Terör örgütü demokrasimizi hedef alan bir darbe girişiminde bulundu. Yüce Türk milletinin güçlü iradesi, bu girişimi başarısız kıldı. Bosna halkı, o gece bizimle dua etti. Uyumadı, dayanışma gösterdi. İlk destek mesajı sayın Cumhurbaşkanı İzetbegoviç'ten geldi. Bu desteği unutmadık, asla unutmayacağız. Bir yıl sonra buradayız. O geceyi hatırlamak, unutmamak için bu anlamlı sergiyi açıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimize saygı için, yapılan hainliği hatırlamak için. Bunun sadece Türkiye'nin problemi olmadığını söylemek için burada toplandık. Türkiye'nin istikrarı, Bosna Hersek'in istikrarıdır. Bosna Hersek'in refah ve güvenliği ise bizim rahat olmamızı sağlayacaktır. Türkiye, Bosna Hersek kardeşliğini ve dayanışmasını hiç kimse bozamayacaktır. Kardeşliğimizi ve dayanışmamızı bir kez daha göstermek için bu açılışı yapıyoruz" diye konuştu.



“Türk halkı çıplak elleriyle tankları durdurdu”



Programdaki konuşmasında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, "Bu akşam bakacağımız fotoğraflar, 15 Temmuz 2016 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak veren Türk halkının çıplak elleriyle tankları durdurduğu, darbeye engel olduğu ve demokrasiyi ve hürriyetini koruduğu gece yaşanan acı hadiselerin hatıralarıdır. Hürriyetin bedeli her zamanki gibi ağır olmuş ve insan hayatıyla ödenmiştir. 15 Temmuz gecesi, Türkiye'de yarım asır süren askeri rejimlerin halk ve halkın seçtiği temsilciler üzerinde oluşturduğu psikolojik bariyer ilelebet ortadan kaldırılmıştır. Muteber Türk ordusu, o gece son defa adil ve doğru olmayan bir iktidar mücadelesine alet edilmiş ve FETÖ terör örgütü mensubu hainler kendi halkına kurşun sıkmıştır" dedi.



FETÖ terör örgütünün kolları Türkiye'nin dışında Balkan ülkeleri dahil 150 ülkeye uzanan ahtapot benzeri bir yapı olduğunu vurgulayan İzetbegoviç, FETÖ terör örgütünün gençlere yönelik projeler, dinler arası diyalog, kültürel etkinlikler gibi göstermelik aktivitelerinin aslında tek bir hedefe hizmet ettiğini, bunun da finans, medya ve insanlar üzerinde tahakküm kurmak olduğunu ifade etti. Türkiye'nin yaşadığı acı tecrübenin ardından Bosna Hersek'te kimsenin bu iki yüzlü yapı hakkında naif davranma hakkı olmadığını kaydeden İzetbegoviç, "Her şerde bir hayır olduğu üzere, 15 Temmuz gecesi de Türkiye'de herkesin gerçek yüzünü göstermesine vesile olmuş ve Türk devleti ve halkına saldıranlar da onu müdafaa edenler de ve ayrıca sessiz kalıp askeri darbenin sonucunun ne olduğunu bekleyenler de kendilerini belli etmişlerdir. Bosna Hersek'te bizler sessiz kalanlar arasında olmadık ve bu, bizler için bir gurur vesilesidir. 15 Temmuz gecesi, Türk halkına hürriyet ve demokrasiyi müdafaa etme çağrısı yapan ilk siyasiler arasında yer aldım. Daha sonra ise Bosna Hersek'in dört bir yanındaki camilerde Türk devleti ve halkına destek mahiyetinde hutbeler okundu" diye konuştu.

Türkiye ve Bosna Hersek'in tarih, kültür, din ve akrabalık bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu ve Türkiye'nin zor zamanlarında Bosna Hersek'in yanında olduğunu ifade eden İzetbegoviç, "Bosna Hersek de kendi kapasitesinin izin verdiği ölçüde tüm kalbiyle Türk devleti ve halkının yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Temennim, bu gece Saraybosna Belediye Sarayı'nda göreceğimiz fotoğrafların kardeş Türkiye'de bir daha asla tekrarlanmaması ve bu ülkenin refah, devlet düzeni ve sadece Türkiye'de değil tüm bölgede ve tarihi ağırlığa sahip olduğu geniş coğrafyada barış ve istikrarın garantisi olan bölgesel bir güç olma yolundaki hızlı yürüyüşünü sürdürmesidir" diye konuştu.



"15 Temmuz gecesi bölgenin haritasını değiştirmeye çalıştılar"



Bosna Hersek Eski İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yusuf Puşina ise İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "O gece Türkiye'yi ve Türk demokrasisini müdafaa eden herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. O gece bölgenin haritasını değiştirmeye çalıştılar ve sadece Türkiye'nin değil Balkanlar'ı da içine alan geniş bir bölgenin siyasi haritası değiştirilmeye çalışıldı. O gece Türk halkı, savaşta galip tarafı belirleyenin silahlar değil yürek olduğunu gösterdi. Türk milletinin ülkelerini müdafaa konusundaki kararlılığı, demokratik değerlerin korunmasını sağladı. Türk halkı o gece, hem vatanın nasıl müdafaa edilebileceğini hem de terörün yanı sıra üstü kapalı yıkıcı faaliyetler gerçekleştiren bir örgütün nasıl alt edilebileceğini dünyaya gösterdi. O gece Türk halkı, vatanını sevdiğini ve her şartta koruyacağını ve nereden gelirse gelsin her türlü düşmanlığa karşı koyacakları mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için uzun ve mutlu bir ömür niyaz ediyorum. Türkiye için ise temennim her düzeyde müreffeh bir ülke haline gelmesi ve sadece bölgesel bir güç değil geleceğin dünyasında haritaları belirleyen bir ülke olmasıdır" diye konuştu.

İbrahim Aydoğan