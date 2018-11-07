Saraybosnalı eğitimcilerden BEDAŞ'ın ‘Enerjinin Yıldızları'na ziyaret

Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu'nun dağıtım şirketleri tarafından sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli, yetişmiş insan kaynağına ulaşma hedefiyle başlatılan ‘Enerjinin Yıldızları' projesi, yurtdışından ilk konuklarını ağırladı. Proje çerçevesinde Bayrampaşa'da bulunan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir Yüksek Gerilim Dalı'nın kurulmasına ön ayak olan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (BEDAŞ) öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmeleri için kurduğu ‘yüksek gerilim laboratuvarı'nı, Saraybosna Elektrik Mühendisliği Okulu eğitimcileri ziyaret etti. ‘Enerjinin Yıldızları' projesiyle ilgilenerek ziyarete gelen Saraybosnalı 29 öğretmen yüksek gerilim laboratuvarı hakkında bilgi aldı.

AB standartlarına sahip

BEDAŞ'ın Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturduğu AB standartlarına sahip yüksek gerilim laboratuvarını gezen eğitimciler, teori ile pratiği birleştiren bu tür yatırımların öğrencileri geleceğe hazırlarken kendilerine büyük destek olduğunu ifade etti.

BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, "Nitelikli eleman sıkıntısını çözmek için elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketi olarak bize büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındayız. Bu farkındalıkla bilgi birikimimizi öğrencilerimize aktarmak, sektörde nitelikli eleman sorununa çözüm oluşturabilmek amacıyla ‘Enerjinin Yıldızları' projesini başlattık. Projenin ilk adımı olarak da bugün bizi ağırlayan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alabilmeleri için yüksek gerilim laboratuvarı kurduk. Bu süreçte bize her konuda destek olan okul müdürümüz Deniz Mutlu Güler'e teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizi geleceğe hazırlama hedefi ile çıktığımız bu yolda, siz değerli konuklarımız, Saraybosna Elektrik Mühendisliği Okulu öğretmenlerinin de bilgi birikimleri ile bize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Burs ve staj imkanı

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yüksek gerilim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek için yapılan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü sonrasında BEDAŞ tarafından eğitim hayatına kazandırılan laboratuvarda, yüksek gerilim dalını tercih eden öğrenciler elektriğin üretilmesinden, iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı olarak öğreniyor. Bu arada öğrencilere burs ve staj olanakları sağlayan BEDAŞ'ın yönetici ve çalışanları da öğrencilere mentorluk de yapıyor.