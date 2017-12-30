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Sarayköy’de kapalı pazar yeri kuruldu

Sarayköy Belediyesinin önem verdiği projelerden biri olan modern kapalı pazaryerinde ilk pazar kuruldu.

Sarayköyde kapalı pazar yeri kuruldu

30 Aralık 2017 23:03

Sarayköy Belediyesi tarafından yapılan ve önem verilen projelerden birisi olan modern kapalı pazaryeri için Turan Mahallesi’nde yapımı tamamlandı. İlk kazma 2017 yılı içerisinde vurulduğu Pazar yerinde, vatandaşlar sokak aralarında tozdan ve yağmurdan kurtuldu. Denizli’nin en büyük kapalı pazaryeri olma özelliğini taşıyan ve 8 bin metrekare alandan oluşan modern kapalı pazaryerini gezen Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, esnaf ve vatandaşlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

5 milyon liraya mal olan kapalı pazaryeri, kapalı işyerleri, bay-bayan tuvaletleri, zabıta ve çöp toplama noktasının bulunduğu belirten Başkan Özbaş, “2014 yılında halkımıza 84 proje sözü verdik. Her yıl adım adım projelerimizi tamamlama yolunda ilerliyoruz. Birçok projemiz başladı, bazıları bitmek üzere, çoğunu ise vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Modern kapalı pazaryerimizde bunlardan bir tanesi… Çok şükür ‘bismillah’ diyerek başladığımız pazaryerimizi Allahımızın izniyle tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Artık esnaflarımız ve vatandaşlarımız kışın yağmur ve çamurda, yazın toz ve rüzgarda alışveriş yapmaktan kurtulacak. Kapalı pazaryerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm esnaf ve üreticilerimize bereketli işler diliyorum” dedi.

Pazar yerinde ilk kez alışveriş yapan vatandaşlar ilçenin büyük eksiklerinden birinin kapalı pazaryeri olduğunu belirtti, çok rahat alışveriş yaptıklarını ifade ederek Başkan Özbaş’a teşekkür etti. 

 

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