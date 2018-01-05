Şarbon geri döndü

Artvin merkeze bağlı Balcıoğlu mahallesinde 2 gün ara ile 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Fahriye ve Bilalettin Kınalı çiftinin ahırından ve hayvanlara verdikleri yemden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından numune alındı.

Numuneleri inceleyen yetkililer ahıra şarbon virüsünün bulaştığını anlayınca ahır karantinaya alındı. Ahırın etrafı dezenfekte edilirken, ölen hayvanlar iş makinesi yardımıyla ahırdan çıkartılarak şehirden uzak bir bölgede önceden ilaçlanarak hazırlanmış alana gömüldü.

"3 çocuğum öldü gibi görüyorum"

Maddi anlamda 50 bin liraya yakın zararlarının olduğunu fakat bu zararın yaşadıkları stres ve üzüntünün yanında hiç bir şey olduğunu dile getiren Fahriye Kınalı göz yaşlarına hakim olamadı. Ölen hayvanlarının çocuğu gibi olduğunu ifade eden Kınalı “Benim şuanda 3 tane çocuğum öldü gibi görüyorum. Artık bildikleri gibi yapsınlar bizi de böyle mağdur bırakmasınlar.Benim üniversiteye gidecek çocuğum var bunlar olmazsa okutamayacağım. Benim günlük 200 lira gelirim vardı. Çocuğumu ona güvenerek dershaneye verdim. İki çocuğumu bu yolla okuttum şimdi 3’üncüyü de yine süt satarak okutacaktım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum” dedi.

Öte yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün konu hakkında geniş çapta çalışma başlattığı öğrenildi.

Hasan Fehmi Demir