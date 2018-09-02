Diğer
Kategoriler

Şarbon nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı

İstanbul Silivri’de şarbon şüphesiyle 2 mahalle karantina altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 3 bin 500 hayvanın aşılanması bekleniyor.

Şarbon nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı

02 Eylül 2018 04:39

İstanbul’da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle 22 kişi başvuru yapmıştı. Yapılan başvurular sonucunda kurbanın alındığı eski Çanta Köyü olarak bilinen Balaban ve Sancaktepe Mahalleleri karantina alında alındı. Yaklaşık 10 kilometreyi kaplayan alanda bulunan 3 bin 500 hayvanın sabah saatlerinden itibaren aşılanması bekleniyor. Öte yandan jandarma ekipleri şarbon hastalığı taşıyan hayvanın nereden alındığıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.  

İsmail Bulut

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç