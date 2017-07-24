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Sarı Fırtına, Kırkpınar’dan sonra Beşpınar’ın da Başpehlivanı

25 yıldır geleneksel olarak düzenlenen ve Ege’nin Kırkpınar’ı olarak adlandırılan Kavaklıdere Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinin başpehlivanı 2017 yılının Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban oldu. Finalde rakibi Şaban Yılmaz’ı sayı ile yenen Balaban Kırkpınar’dan sonra Beşpınar’ın da başpehlivanı oldu.

Sarı Fırtına, Kırkpınardan sonra Beşpınarın da Başpehlivanı

24 Temmuz 2017 09:11

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi Beşpınar mevkiinde düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine 25’i başpehlivan 250 güreşçi katıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği güreşlere Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, CHP Muğla Milletvekilleri Akın Üstündağ ve Nurettin Demir de izledi. Güreşlerde en fazla ilgiyi Kırkpınar’ın Başpehlivanı İsmail Balaban görürken, izleyiciler Balaban ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Rakiplerini tek tek yenerek finalde Kırkpınar güreşlerinin üçüncüsü Şaban Yılmaz ile finalde karşılaşan Balaban, rakibini sayı ile yenerek Kırkpınar’dan sonra Beşpınar’ın da başpehlivanı oldu.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Kavaklıdere Belediye Başkanlığınca bu sene 25’incisi düzenlenen Kavaklıdere Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan güreşlerine halkın yoğun bir katılım gösterdiğini söyledi. Başkan Demir, “Halkımızın bu yoğun katılımı bizler Kavaklıdere Belediye Başkanlığı olarak ülkemizin ve Kırkpınar’ın Başpehlivanlarını, şampiyonlarını buraya getirmek için uğraşıyoruz. Şu anda Kavaklıdere Beşpınar er meydanımızda 25’i başpehlivan olmak üzere toplamda 250’den fazla pehlivan er meydanında mücadele ediyor. Müslüman Türk milletinin olmazsa olmazlarından olan, bizleri biz yapan, Türk kültürünün, Yörük-Türkmen geleneğinin olmazlarından olan bu yağlı pehlivan güreşlerimizi gelecek nesillere aktarmak için bizlerin büyük sorumlulukları olduğunu biliyorum. Yerel yönetimler olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Kavaklıdere Belediyesinin güreşleri geleneksel hale getirdiğini belirterek, “Bugün burada her halde Kırkpınar’ın bir rövanşı olacak bir pozisyonda güreş oluyor. Kırkpınar’ın o ilk üçe giren güreşçileri güreş alanında şu anda. Hepsinden önemlisi dün Boğalarda geleneklerimize sahip çıkan bir Yörük şenliğimiz vardı. Bugün yine geleneklerimize ve geçmişimize ait olan yağlı güreşlerimizi burada yapıyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben geçmişini sahip çıkan, ata sporumuza sahip çıkan Belediyemize teşekkür ediyorum. Hem buradakinde, hem de Köyceğiz’deki yağlı güreşlerde, diğer bölgelerimizde yapılan yağlı güreşlere Turizm Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatı direk destek veriyor” dedi.

Kavaklıdere Beşpınar yağlı güreşlerinde final karşılaşmasında Şaban Yılmaz ile karşılaşan 2017 yılı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban normal sürede birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Puanlı sistemde Kırkpınar’ın başpehlivanı İsmail Balaban rakibini sayı ile yenerek Beşpınar Başpehlivanı oldu.

ŞABAN YILMAZ: “DEVLET SANATÇISI VAR, DEVLET SPORCUSU YOK”

Final müsabakası sonrası açıklama yapan Şaban Yılmaz, devlet sanatçısı olduğunu, ama devlet sporcusu olmadığını belirtti. Yılmaz, “Devlet sanatçıları iki şarkı söylüyor. Biz Osmanlı’nın 700 yıla yakın sporunu, Türk’ün Müslüman’ın gücünü sergiliyoruz, Devlet sporcusu bize yıllardır gelmiyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Devlet sporcusu unvanını alırsak bizim çocuklarımız diyecek ki Devlet bize sahip çıkıyor, ata sporu daha da şahlanacak. Dünyada bir Sumo güreşi var, dünyaya malolmuş. 5 saniyelik güreş. Ata sporunu görüyorsunuz, 90 dakika final yapıyoruz. 90 dakika sürüyor. Bu ata sporu, dünyanın en ağır sporu ve Türk’ün Müslüman’ın gücüdür bu. Buradan devletime sesleniyorum, buna sahip çıksınlar” dedi.

Kırkıpar Başpehlivanlığının ardından Beşpınar başpehlivanlığını da kazanan İsmail Balaban, geleneğin, göreneğin, gelecek nesillere aktarılması için sahip çıkılması gerektiğini ve Başpehlivanların devlet sporcusu unvanını kazanması gerektiğini söyledi. Balaban, “İlk turdan itibaren güzel müsabakalar oldu. Geçtiğimiz hafta Kırkpınar’da birinci olmak nasip oldu. Şaban Yılmaz ustam da üçüncü oldu, o da kürsüdeydi. O da güzel müsabakalar yaparak kürsüye çıktı. Burada oranın rövanşı niteliğinde müsabaka oldu. Rakiplerimizi yenerek finale kaldık. Finalde çok güzel müsabaka oldu, ben öncelikle rakibim Şaban ustamı tebrik ediyorum. Birincilik bana nasip oldu, birinciliğimi de sevenlerime armağan ediyorum” dedi.

Bekir Tosun


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