Sarı nokta hastalığına dikkat!

Birincigöz Hastanesi doktorlarından göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Hakkı Zeki Büyükyıldız, son zamanlarda artış gösteren sarı nokta (Makula Dejeneresansı) hastalığı ile ilgili detaylı bilgi verdi. Prof. Dr. Büyükyıldız, "Sarı nokta hastalığı görme merkezini tutan ve görmeyi bozan bir retina hastalığıdır. Genellikle 55 yaşından sonra ortaya çıkar ve ilerledikçe görme kaybına yol açar" dedi.

Sarı nokta hastalığının nedenlerini, ileri yaş, genetik eğilim, sigara, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve güneş ışınlarına fazla maruz kalma olarak sıralayan Prof. Dr. Büyükyıldız, hastalıktan korunma yolları için ise şunları söyledi: "Kişinin yaşı ve genetik eğilimi elbette ki önlenemez. Ancak sigara kullanımdan, kolesterolden zengin besinlerden kaçınmak, hipertansiyon varsa kontrol altına almak, güneşte güneş gözlüğü takmak yararlı olabilir"

Hastalığın tedavisi ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Büyükyıldız, "Kuru tip sarı nokta da, doktorunuza danışarak omega-3, vitamin ve çeşitli minerallerden oluşmuş göze yönelik ilaçların kullanılması önerilir. Yaş tip sarı nokta da, Anti-VEGF adı verilen ilaçların göz içine enjeksiyonu yapılarak hastalık tedavi edilir. Hastalık ilk saptandığında ayda bir 3 seans (yükleme dozu) enjeksiyon yapılması, hastalığın tedavisinde gereklidir. Daha sonraki takiplerde hastalığın düzelme veya durma durumuna göre değişik tedavi protokolleri uygulanabilir. Ancak, hastalık yaşam boyu izlenmeyi gerektirir ve eğer tam düzelmemişse veya nüks etmişse tekrar ilaç enjeksiyonu yapılmalıdır" dedi.