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Sarıgöl ve Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projeleri İhalesi yapıldı

TOKİ, Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm kapsamında Sarıgöl Mahallesi'nde 796 konut ile 13 dükkan inşa edecek.

Sarıgöl ve Yenidoğan Kentsel Dönüşüm Projeleri İhalesi yapıldı

28 Nisan 2017 09:27

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, “Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında, Sarıgöl Mahallesi 1.etabında 796 konut ve 13 dükkanın ihalesi yapıldı. İhale kapsamında, sosyal tesis ile alt yapı ve çevre düzenlemeleri de yer alıyor. Projedeki konutların 521'i 2+1, 271'i 3+1 ve 4'ü ise 4+1 planında inşa edilecek.
Gaziosmanpaşa Belediyesi ile TOKİ arasında imzalanan protokolle Gaziosmanpaşa'nın Sarıgöl ve Yenidoğan Mahallelerinde 230 bin 560 metrekare büyüklüğündeki alanda 4 etaplık kentsel dönüşüm çalışmasında temel atma aşamasına gelindi. Kentsel dönüşüm projesinin 1.etabının bulunduğu Sarıgöl Mahallesi'nin 47 bin 100 metrekare büyüklüğündeki alanında toplam 253 hak sahibinin 245'i ile anlaşma sağlanarak, 435'i bağımsız birim olmak üzere niteliksiz 302 adet yapının tasfiye işlemi tamamlandı. Kentsel dönüşüm projesi ile 6306 sayılı Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen ve deprem riski taşıyan, köhnemiş, çarpık yapılaşma bulunan ve yeterli sosyal donatı olmayan alanda “yerinde dönüşüm” esas alınarak, hak sahiplerine dükkanları, parkı, peyzajı ile çağdaş standartlarda nitelikli bir yaşam alanı oluşturulması amaçlandı. Ayrıca cephe tasarımlarında da modern mimari anlayış hakim kılındı.
2017 yılını şantiye yılı ilan eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Fevzi Çakmak Mahallesi Essenora Kentsel Dönüşüm Projesinin tamamlandığını, Mevlana ve İslambey bölgelerinde de yine Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında inşaatların başladığını belirterek, ''Karayolları 1. Etapta önümüzdeki ay temel atılacak. Biz adaletli, uzlaşma eksenli, şeffaf ve yerinde dönüşüm politikasıyla vatandaşlarımızı daha yaşanılabilir konut ve yeşil alanlara kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca Kentsel Dönüşüm ile birlikte ilçemizin sorununu çözüyor ve ilçeye 25 yeni okul kazandırmayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.
 


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