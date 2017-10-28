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Sarıgöl’de günde 4 bin ton üzüm kesiliyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında hasat edilmeyi bekleyen yaklaşık 100 bin ton üzüm bulunurken, günde yaklaşık 4 bin ton üzüm de hasat ediliyor.

Sarıgölde günde 4 bin ton üzüm kesiliyor

28 Ekim 2017 12:11

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında bekleyen 100 bin ton üzüm hasat edilmeye başlandı. Sonbahara kadar dayanması amacıyla örtü altına alınan yaş üzümler aralık ayına kadar hasat edilecek. Üzüm bağlarında günde 4 bin ton üzümün hasat edildiğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bağlarımızda kesilmeyi bekleyen 100 bin ton yaş üzüm örtü altında tutulmakta. Üzümlerimiz örtü altında koruma altında bekletiliyor. Ancak korkumuz olası bir don olayının olması. Sarıgöl’de günde 4 bin ton yaş üzümü kesiliyor. Havalar güzel gittiğinde sorun olmaz ama endişemiz don olayıdır. Kesim çalışmaları kasım sonu aralık başında tamamlanmasını tahmin ediyoruz" dedi.

Ülgen Sarıgöl ve Alaşehir’de 75 üzüm işletmesinin bulunduğunu belirterek "Narenciyeye verilen teşvik yardımının üzüm ihracatçılarına verilmesi gerekir. Biz bunu eylül ayının başlarında söyledik. Üzümlerin yüzde 80’i yaş olarak ihraç ediliyor. Geri kalanı sumalık ve kurutmalık olarak değerleniyor. Verilseydi üzüm piyasası daha canlı olurdu" diye konuştu. 

Vehbi Sarıhan

Etiketler: manisa, sarıgöl, üzüm

 

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