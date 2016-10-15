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Sarıkamış Değişim Derneği aşure dağıttı

Sarıkamış Değişim Derneği tarafından Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı.

Sarıkamış Değişim Derneği aşure dağıttı

15 Ekim 2016 08:05

Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda aşure dağıtımından önce dua edildi. Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı Saim Ucun, Muharrem’in bereketin birliğin dayanışma ve kardeşliğin adı olduğunu belirtti. Ucun, zalimlerin karşısında ‘’Tek ben kalsam , dünya birleşse yine dikileceğim’’diyen Hz. Hüseyin ‘in şahadetiyle sembolleşen birlik günü olduğunu söyledi. Ucun, “Hz. Hüseyin ‘in bize verdiği en büyük ders, kendi buyurduğu gibi ‘’Benim gibiler Hüseyin gibiler , yezid gibilere hiçbir zaman tabi olmayacaktır." Her zaman Yezidler de olacak, Hüseyinler de olacak ve Hz. Hüseyin ‘in bize verdiği mesaj birlik , beraberlik içinde hakka itaat edip batılın önünde durmaktı. Bugün bizler , Şehit Sarıkamışlılar, Karslılar,bütün Türkiye ile bu ruh ve inançla başta 15 Temmuz ‘da ve diğer terör olaylarında olduğu gibi zalimin karşısında tek yumruk ve tek yürek dikilip Aşık Şenlik ‘in dediği gibi ‘’can vermeden yurt verilmez’’ sözünü yine bugün bu meydanda bütün dünyaya haykırıyoruz. Yine bugün bu meydandan bütün memleket , ülke , millet düşmanlarına haykırıyoruz. Zulmün adı ister Yezid , ister FETÖ , ister terör kim olursa olsun zalimlerin karşısına Hz. Hüseyin gibi dikileceğiz. Bu duygular la muharrem ayınızı tebrik ediyor, aziz şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum” dedi.

Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki aşure değıtımın; dernek yönetim kurulu üyeleri ile İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Sarıkamış Emniyeti


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