Sarıkamış deniz şehitleri törenle anıldı

Kdz. Ereğli ilçesinde ilk tören sahil bandındaki Sarıkamış Şehitleri Anıtı önünde gerçekleştirildi. Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın anıta çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Uysal, Sarıkamış deniz şehitleri başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi. Uysal, anıtın yapımına katkıda bulunan eski Karadeniz Bölge Komutanlarından emekli Tuğamiral Metin Ataç’a da teşekkür etti.

Sarıkamış Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise, "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin Sarıkamış’a erzak götürdüğü sırada Rus donanmasına ait gemiler tarafından batırıldığını ifade etti. Prof. Dr. Sönmez, “6 Kasım 1914’de İstanbul’dan yola çıkan gemilerin 7 Kasım’da Ereğli açıklarında batırıldığı doğrudur. 3 geminin içinde toplam 220 personel vardı. Gemiler, Karadeniz Ereğli açıklarına geldiklerinde Zonguldak’ı bombalamaktan dönen Rus gemilerince batırıldı. Depolarda gizlenen askerler gemiler batırılınca boğuldular. Sadece personelden 36’sı kıyıya yüzerek kurtuldu. Ben, sadece Sarıkamış değil, bugüne kadar şehit olan ve yaşamını yitiren tüm gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Uysal, Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğine anıtın yeniden düzenlenmesine sundukları katkıdan dolayı teşekkür plaketi verdi.

Törene, eski Karadeniz Bölge Komutanı Metin Ataç, bazı siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Kaymakamlık daire müdürleri, bazı sivil toplum kuruluş başkan ve temsilcileri ile okulları temsilen öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, törenin ardından askeri bot ile denize açılarak Rus donanması tarafından batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinde şehit düşenler anısına denize çelenk bıraktı.

Vedat Kılıç

