Sarıkamış Harekatı'nın 102’nci yıl dönümü dolaysıyla Beylikdüzü’nde düzenlenen programa, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanı İbrahim Hakkı Damat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatan mücadelesi canlandı

Sarıkamış Şehitleri Platformu, Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yılında bu yine İstanbul’da etkinlikler düzenledi. Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınan namazın ardından çok sayıda vatandaş yoğun kar yağışına rağmen İhlas Okulları Konferans Salonuna yürüdü. Salondaki program kapsamında şehitler için Kuranı Kerim okundu. Sarıkamış Şehitleri Platformu Başkanı Metin Karayazı’nın yaptığı konuşmanın ardından şehitlerin verdikleri vatan mücadelesi tiyatro gösterisiyle canlandırıldı.

Temsili askerler duygulandırdı

Konferans Salonundaki programın ardından Şarıkamış Şehitleri Temsili Askerleri Beylikdüzü Yaşam Vadisi’ndeki Balıkçı Kenan Tesislerinde toplanarak, burada da 102 yıl öncesinde askerlerin dondurucu karda vatan uğruna verdikleri yaşam mücadelesini mini gösteriyle canlandırdılar. Temsili Askerlerin gösterisine Balıkçı Kenan Balcı da eşlik etti. Gösteri izleyenleri duygulandırdı.