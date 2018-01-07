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Sarıkamış şehitleri için gece eksi 15 derecede saygı nöbeti

Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve beraberindekiler, Sarıkamış şehitlerini anma etkinleri kapsamında Allahuekber Dağları eteklerinde gece eksi 15 derecede nöbet tuttu.

Sarıkamış şehitleri için gece eksi 15 derecede saygı nöbeti

07 Ocak 2018 15:26
Sarıkamış şehitleri için gece eksi 15 derecede saygı nöbeti - Tıkla İzle

Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve beraberindekiler, “103'üncü Sarıkamış Şehitleri Anma Etkinleri” kapsamında Allahuekber Dağları eteklerinde gece eksi 15 derecede nöbet tutup, sabah erken saatlerde şehitleri anma yürüyüşüne katıldı. Nöbetten önce üniversite öğrencilerinin Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde Sarıkamış şehitleri anısına yapmış olduğu kardan asker heykellerinin bulunduğu alana karanfiller bırakıldı. Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, ''Buradaki gayretler ve çabalar, Sarıkamış şehitlerini unutmamak, unutturmamak için hocalarımızın ve öğrencilerimizin haftalarca çalışmasından ortaya çıkan kardan heykellerimiz'' dedi.

''Bizler, o kahraman ecdada olan ahde vefa borcumuzu ödemek için nöbetteyiz''

Nöbet sırasında ise şehitler için dualar edilerek, Sarıkamış türküsü söylendi. Nöbet sırasında da açıklama yapan Yıldız, "Şehitlerimiz, Yemen'den geldikleri için üzerlerinde yazlık elbiseleri ve ayaklarında yazlık potinleri vardı, açtılar, hastaydılar ama yüreklerinde bir iman vardı. Amaçları burada yaşayan Müslümanları buradaki zulümden kurtarmak, onların hür ve bağımsız yaşamalarını sağlamaktı. Onlar da ya Allah Bismillah diyerek vatan topraklarını işgal altından kurtarmak için Sarıkamış Allahuekber Dağları'na kadar geldiler. Bizler de onların o hatıralarını yaşatmak adına buradayız. Seve seve ölümü seçen ecdadın torunları olarak bizler, onların o kahramanlarını unutmamak, unutturmamak için gelecek nesillere kadar gitsin diye nöbetteyiz. Yemen'de 40 derece sıcakları görmüşlerdi, Sarıkamış'a geldiklerinde eksi 40 dereceyi görmüşlerdi. Bizler, o kahraman ecdada olan ahde vefa borcumuzu ödemek için nöbetteyiz. Dernek olarak bunu 6 yıl önce 'torunları, dedelerini unutmamak için nöbette' diye başlatmıştık, bugüne kadar devam ediyoruz. Sarıkamış'ta hissetmek lazım. Buradaki kahraman ecdadın yaşadıklarını burada hissetmek lazım'' şeklinde konuştu.

Yürüyüşe Türkiye'nin her tarafından katılım olduğunu söyleyen Yıldız, ''Çok mutluyum. Türkiye'nin her tarafından gelenleri gördük. Dernek olarak vatandaşlarımız her taraftan gelsin istiyorduk. Onları görünce çok mutlu oldum. Hava güzeldi, sıcak havada yürüdüler. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin düşmanları Ruslardı. Fakat bilmedikleri acımasız bir düşman daha vardı; soğuk hava ve eksi 40 derece. Aslında Ruslar ile baş etmeyi planlamışlardı. Ne yazık ki bilmedikleri ve ilk kez tanıştıkları acımasız düşman olan soğukla baş edemediler, burada donarak şehit oldular. Kimisi Ruslarla savaşarak kahramanca şehit oldular, kimisi ise esir oldu. Onları minnetle yad ediyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Her yıl kahraman ecdadımızın huzuruna gelinip bu yürüyüşler düzenlenecek'' diye konuştu. 

Adem Gürer
 

Etiketler: Sarıkamış

 

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