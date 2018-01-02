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Sarıkamış’ta atlı kızakla kayak keyfi

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde atlı kızaklar yoğun ilgi görüyor.

Sarıkamışta atlı kızakla kayak keyfi
Sarıkamış’ta atlı kızakla kayak keyfi - Foto Galeri

02 Ocak 2018 13:39
Sarıkamış’ta atlı kızakla kayak keyfi - Tıkla İzle

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde atlı kızaklarla kayan vatandaşlar gönüllerince eğlenmenin keyfini çıkarıyor.

Sarıkamış’ta kış mevsiminin vazgeçilmezleri arasında yer alan atlı kızaklar kayak sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlere yönelik geziler sunuyor. Kayak merkezinde başlayan atlı kızak gezileri Katerina Köşkü’nde son buluyor.

Çocuklarıyla birlikte atlı kızaklarla kayan Sibel Özkan, "İstanbul’dan geliyoruz, atlı kızaklar gayet keyifli. Bindiğimiz için çok mutluyum. Sarıkamış da çok güzel, kayak pistleri harika. Burada yapılan bu kızak hizmeti de çok güzel" dedi.

Atlı kızak sezonunu açtıklarını ifade eden Özkan Çamlı, "Türkiye’nin en iyi kristal karı Sarıkamış’ta bulunmaktadır. Atlı kızaklarımızın sezonunu da çok şükür açtık. Bu sezonun iyi geçmesini bekliyoruz. Faytonumuz da var misafirlerimizi onunla Sarıkamış merkeze, Katerina Köşkü’ne, Şehitlik Anıtına ve tarihi Rus binalarına götürüp gezdiriyoruz" diye konuştu.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı misafirlerden yoğun ilgi gören atlı kızaklar, kayak YAPAN vatandaşlar arasında da renkli görüntülere sahne oluyor. 

Alper Yıldırım

 

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